Denetimler başladı: O şekilde altın alanlara büyük cezalar yolda!

Kredi kartı aracılığıyla altın alıp bunu kuyumcular üzerinden nakde çevirenler için denetim süreci başladı. Bankalar, Gelir İdaresi, BDDK ve savcılıklar bu yöntemi kullananlara karşı harekete geçti. Hem kullanıcılar hem de kuyumcular ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIP BOZDURANLAR İ Ç İN TEHLİKE B ÜYÜYOR

Ekonomik sıkışıklık nedeniyle birçok kişi, kredi kartı limitlerini kuyumculardan altın alarak kullanmaya başladı. Alınan altınlar kısa süre içinde yine aynı kuyumculardan bozdurularak nakde çevriliyor. Ancak bankalar bu işlem döngüsünü fark etti ve sistemde alarm zilleri çalmaya başladı.

Hukukçular, bu yöntemin sadece borç riskine değil, aynı zamanda cezai sorumluluklara da yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Çünkü bu tür işlemler şu suçlamalara yol açabiliyor:

Tüketim amac ı dışında kullanım

Kredi kartının k ötüye kullan ımı

Bankacılık sisteminin yanıltılması

Vergi ka çakç ılığına zemin hazırlanması

BANKALAR SU Ç DUYURUSUNA BA ŞLADI

Bankalar, bu işlemleri gerçekleştiren kullanıcılar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı. Özellikle borcunu ödemeyip yasal takibe düşen kişiler hakkında “kasten dolandırıcılık” suçlaması gündeme gelebilir. Bu suçlamalar adli sicil üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir ve hapis cezasına neden olabilir.

KUYUMCULARA AĞIR VERGİ CEZALARI YOLDA

Altını alıp aynı gün içinde geri bozan kuyumcular da incelemeye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usullerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen işletmelere para cezası, belge iptali veya faaliyet durdurma cezası uygulayabilecek. Bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.

Y ÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER SİSTEME TAKILIYOR

500 bin TL ve üzerindeki altın alım işlemleri, bankaların risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tür harcamaların ardından birkaç gün içinde hem kullanıcı hem de işlem yapılan kuyumcu denetime tabi tutulabiliyor.

BANKALAR UYARI MESAJLARI G ÖNDER İYOR

Bazı bankalar, müşterilerini uyarmaya başladı. Kredi kartı ekstrelerine şu ifadeleri ekleyen bankalar olduğu görülüyor: