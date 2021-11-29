Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dövizdeki hareketi değerlendirdi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Uluslararası 11. Resort Turizm Kongresi’nden önce gazetecilerle bir araya gelen Hakan Ateş, Türkiye’de 2010’dan 2015’e kadar turizme yatırımın 10-12 milyar dolarken 2016’da 7 milyar dolarlara, son 3 yılda ise 2 milyar dolarlara düştüğünü söyledi. Yatırımda ciddi azalma olduğuna dikkati çeken Ateş, Antalya, Muğla ve İstanbul’un yatak sayısı bakımından Türkiye’nin yüzde 60’ını oluşturduğunu kaydetti. Bu sektöre en fazla desteği veren banka olduklarını ve sektörün toplam kredilerinin yüzde 16’sını karşıladıklarını belirten Ateş, kur artışından dolayı yabancı tur şirketlerinin turizmciyle pazarlığa başladığını açıkladı. Bunun tekstil ve benzeri sektörlerde de olacağını anlatan Ateş şöyle konuştu:

“Yabancı tur operatörleri çok güçlü. Almanya’da bir operatör zora düşmüştü alman hükümeti 5.5 milyar doları çıkardı verdi. Şimdi onlar çok güçlü olunca bizim turizmcimize, ‘Sen bunu bana 200 Avro’ya satıyordun. Sende kur gayet güzel arttı, gel 150 dolara el sıkışalım’ diyecek. Ama turizmde bizim elimiz güçlü çünkü çok iyi bir coğrafyamız var. Kur artışının artıları da var tabii.”

EKSPERTİZ SORUNU

Turizmcilerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı ekspertizlerin turizm tesislerine çok düşük fiyatlar biçtiği eleştirilerine de değinen Ateş, eleştiriyi haklı bulduğunu ve bu konudaki sorunu bakanlıklara da ekspertiz şirketlerine de ilettiğini belirtti. Turizm tesislerinin sadece bir bina olarak değerlendirilmeyeceğini aktaran Ateş, “Yıllık 7 milyon dolar kazansa bir otel 15 senede 105 milyon dolar kazanacak: Biz bunu iskonto edip bugüne getiriyoruz ve otelin değerini 80 milyon dolar hesaplıyoruz. Hesap kazanca göre olmalı” dedi.