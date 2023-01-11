Depo 645 TL daha pahalıya doluyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:29

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:29

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. Benzinin litre fiyatı 11 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş indirimle 18,89 TL'ye geldi. Motorin fiyatları ise 22 TL'nin üzerinde kaldı.

Benzin fiyatları yeni yıla 19,47 TL, motorin ise 22,08 seviyesinde girmişti. 11 Ocak 2021'de ise benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7,18 TL'ydi. 2023 Ocak'ta ise gelinen seviye ile artış yüzde 163'ün üzerine çıktı. 55 litre benzin deposuna sahip bir otomobilin deposu 11 Ocak 2021'de 395 TL'ye doluyordu. İndirimli hali ile bugün ise 1040 TL'ye dolan depodaki fark ise 645 TL oldu. Benzinin litre fiyatı geçen yıl haziran ayında ise 28,46 TL'ye yükselmişti. Ocak 2022'de ise 12,93 TL olan benzin fiyatı bir yılda yüzde 46 artış kaydetti.