Depodaki yangın sönmüyor: Motorine dev bir zam daha!

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yaklaşması ve jeopolitik risklerin artması, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Dün (Cuma) motorine yapılan 5,18 TL’lik zammın etkileri sürerken araç sahiplerini üzecek yeni bir haber daha geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, önümüzdeki salı günü pompaya yansıyacak büyük bir zam daha bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDEN ÇIKTI

Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kısıtlamaları ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol arzının tehdit altında olması, fiyatların kontrol edilemez bir seviyeye ulaşmasına yol açtı.

Cuma günü yapılan zammın ardından eşel mobil sisteminin de devreden çıkmasıyla artık akaryakıt fiyatlarına yapılan her zam doğrudan tabelaya yansıyacak.

Sektör temsilcileri, salı günü motorine yaklaşık 6 TL civarında yeni bir zam beklendiğini bildirdi. Kesin tutarın, bugün yapılacak son piyasa değerlendirmeleriyle netleşmesi bekleniyor.

Eğer beklentiler gerçekleşirse, büyük şehirlerde şu anda 71-72 TL civarında olan motorin fiyatı 80 TL barajını zorlayacak.