Deprem bölgesinde hayata geçirildi: Kadın girişimcilere destek projesi başvuruları sürüyor

ING Türkiye, geçtiğimiz sene yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasını desteklemeye yönelik projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, ING Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi kapsamında, Kahramanmaraş’ta kadın girişimcileri desteklemeye yönelik bütünsel bir Girişimcilik Eğitim Programı oluşturulacak. Projeye 15 Mart tarihine kadar KAGİDER web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:57
Deprem bölgesinde hayata geçirildi: Kadın girişimcilere destek projesi başvuruları sürüyor
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ING Türkiye, geçtiğimiz sene yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik projeleri önceliklendiriyor. 11 yıl önce kurduğu Operasyon ve Çağrı Merkezi ile Kahramanmaraş’ta güçlü bir varlığı bulunan ING Türkiye, bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

ING Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi kapsamında kadın girişimcileri desteklemeye yönelik bütünsel bir Girişimcilik Eğitim Programı oluşturulacak. 

Depremden etkilenen kadın üreticiler, kadın girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilecek projede, depremlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor. 

Bu kapsamda yürütülen araştırma ile bölgedeki ihtiyaçlara göre eğitim içeriğinin oluşturulması hedefleniyor. Projeye başvuruda bulunan ve katılmaya hak kazanan kadın girişimci ya da girişimci adayları eğitim ve mentorluk programından faydalanacak. Projeye 15 Mart tarihine kadar KAGİDER web sitesi üzerindeki projeler sayfasından başvuru yapılabiliyor. 


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