Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.
Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.
Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı