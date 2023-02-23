Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerine erteleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Aralık'a kadar ertelendi.

AA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:38
Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerine erteleme
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ile yönelik destek adımları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

31 ARALIK'A KADAR ERTELENDİ

Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Yönetmelik, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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