Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri eğitimden kopuyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:28

Deprem bölgesinde göz ardı edilen üniversite öğrencileri, eğitimden kopuyor, şehirlerini terk ediyor. Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’teki beş devlet üniversitesindeki 140 bin üniversite öğrencisinin 90 bini yüz yüze eğitim alabiliyor. Akbank’ın Toplum Gönüllüleri Vakfı ile başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ikinci dönemi başladı. Projeyle Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’te, beş devlet üniversitesinde 12 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Finansal okuryazarlık, iletişim beceriler gibi alanlarda üniversite öğrencilerine özel eğitimler sunulacak. İnönü Üniversitesi’de düzenlenen etkinlikte konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, deprem bölgesinde özellikle gençlerin sahipsiz ve arada kaldığını, kayıp bir kuşak olmaması için harekete geçtiklerini söyledi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da “Yaptığımız araştırmaya göre, gençlerin yüzde 45’i psikolojik desteğe, yüzde 43’ü staj imkanına ihtiyaç duyuyor” dedi.