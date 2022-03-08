Deprem Haftası, bu yıl ekonomik kriz ve savaşın gölgesinde kaldı

08 Mart 2022 Salı, 04:00

Konut stokundaki sorunlar nedeniyle deprem, bugün Türkiye’nin en önemli toplumsal ve ekonomik gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra bu gündem daha yakıcı hale gelse de yaşanan süreçteki yetersiz çalışma ve hazırlıklar bu potasiyel sorunla ilgili kaygıları daha da büyütüyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) yayımladığı son verilere göre, bugün Türkiye’deki konut sayısı 20 milyon 32 bine ulaşırken bunların sadece yüzde 52.6’sı yani 10 milyon 544 bin 32 adedinin zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları vurguladı:

“Ülkemizin büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığı gerçek. En büyük hedefimiz yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak. İkinci konu ise depreme karşı önlem alma ve sigortalılık bilincini artıracak çalışmalar yürütmek. Bu kapsamda örneğin sel başta olmak üzere diğer doğal afet türlerinin ek teminat olarak zorunlu depreme entegre edilmesi ile ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) yurttaşların alabileceği önlemleri anımsatarak şu açıklamayı yaptı: “Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, fakat neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. En önemli husus, vatandaşlarımızın yaşadığı binanın depreme olan dayanımının tespiti ve bu tespit sonucuna göre binaların güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi ve DASK tarafından, tamamı mesken olarak inşa edilmiş binalar için sağlanan zorunlu deprem sigortasının mutlaka yaptırılmasıdır.” TÜSED ayrıca, yapılarda ruhsat dışı değişiklere izin verilmemesinin önemine dikkat çekti.

"GEÇİCİ KEFALET SENEDİ TALEBİNDE ARTIŞ OLACAK"

Anadolu Sigorta’nın, yeni dönemde ticari-bireysel siber güvenlik, kefalet, devlet destekli ticari alacak, sektörel KOBİ ve yönetici sorumluluk sigortalarında da yoğunlaşacağı açıklandı.

Bu branşlarda geçen yıl da önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, bu kapsamda yasal altyapısı güçlendirilen kefalet sigortalarına dikkat çekti. Sönmez “Örneğin e-ihalelerde geçici kefalet senedi düzenlendiğinde, senet e-imzalı olarak otomatik Takasbank sistemine aktarılacak. Bu değişiklikle geçici senet taleplerinde ciddi artış yaşanılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, kefalet sigortalarındaki taleplerde artış eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.