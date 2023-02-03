Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:12

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:12

Kandilli Rasathanesi, 3 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

3 ŞUBAT 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre saat 07:59'da merkez üssü Tokat Erbaa olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

2023.02.03 09:42:18 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)

2023.02.03 09:18:24 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

2023.02.03 08:47:55 2.1 -.- AKDENIZ

2023.02.03 08:01:27 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

2023.02.03 07:59:48 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT)

2023.02.03 07:48:11 2.1 -.- AKDENIZ

2023.02.03 06:33:40 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.02.03 06:10:21 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.02.03 05:48:03 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)

2023.02.03 05:25:32 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.02.03 04:34:45 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2023.02.03 04:14:13 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.02.03 03:59:57 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL)

2023.02.03 03:49:02 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.02.03 03:46:57 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS)

2023.02.03 02:44:47 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.02.03 02:32:45 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.02.03 02:09:39 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)

2023.02.03 01:40:15 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.02.03 01:21:14 1.9 -.- AKDENIZ

2023.02.03 01:15:41 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2023.02.03 00:24:55 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)

2023.02.03 00:13:07 2.2 -.- AKDENIZ

2023.02.03 00:12:12 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)



