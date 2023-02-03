Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Şubat 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:12
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler
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Kandilli Rasathanesi, 3 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

3 ŞUBAT 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre saat 07:59'da merkez üssü Tokat Erbaa olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

2023.02.03 09:42:18   1.3  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    

2023.02.03 09:18:24   0.9  -.-   TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                     

2023.02.03 08:47:55   2.1  -.-   AKDENIZ                                          

2023.02.03 08:01:27   1.4  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                        

2023.02.03 07:59:48   3.7    DOGANYURT-ERBAA (TOKAT)                         

2023.02.03 07:48:11   2.1  -.-   AKDENIZ                                        

2023.02.03 06:33:40   1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2023.02.03 06:10:21   2.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2023.02.03 05:48:03   1.6  -.-   YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)                       

2023.02.03 05:25:32   1.6  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

2023.02.03 04:34:45   2.1  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2023.02.03 04:14:13   2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2023.02.03 03:59:57   1.8  -.-   KAVAKLI-GENC (BINGOL)                             

2023.02.03 03:49:02  1.9  -.-   MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 

2023.02.03 03:46:57  1.3  -.-   KARAKOC-MALAZGIRT (MUS)                           

2023.02.03 02:44:47   2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2023.02.03 02:32:45   1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2023.02.03 02:09:39   1.1  -.-   GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)                      

2023.02.03 01:40:15    2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.02.03 01:21:14   1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2023.02.03 01:15:41   2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                      

2023.02.03 00:24:55   1.4  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    

2023.02.03 00:13:07   2.2  -.-   AKDENIZ                                          

2023.02.03 00:12:12   1.7  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    



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