Düzce depremi raporuna Cumhuriyet ulaştı: AFAD yardıma muhtaç

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 04:56

Düzce’nin Gölyaka İlçesi geçen 23 Kasım’da 5.9’luk depremle sarsıldı. Can kaybının olmadığı depremde, 96 kişi yaralandı. Doğal afetler sonrası yurttaşlara hizmet verme görevi bulunan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce depremiyle ilgili etki analizi raporu hazırladı. Cumhuriyet’in ulaştığı raporda kuruma dair birçok problemin söz konusu olduğu ortaya çıktı.

Personelin idare ve sevkinden yapılan çalışmaların yanlışlığına kadar pek çok noktaya dikkat çekilen raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Depremden sonra AFAD Başkanlığımız tarafından afet bölgesine gidecek öncelikli iller “Ek Afet Müdahale Gruplarına” göre belli olmasına rağmen, görevlendirmeler buna uygun yapılmamıştır.

"ÇADIR TAKİBİ OLMADI"

- İlde görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim olmadığından bazı görevlerde mükerrerlik ortaya çıkmış, bazılarında sorumlu belirlenememiştir.

- Gerek AFAD gönüllülerinin gerekse personelin kontrolünün sağlanması için koordinasyon birimi oluşturulmamıştır.

- Çadırlara kabulde herhangi bir standart olmadığından, kalanların listesi ancak birkaç gün sonra hazırlanabilmiştir.

- Çadır dağıtımında teslim muhtarlara yapıldığından bireysel takip sağlanamamıştır.

"TOPLANMA ALANI YANLIŞ"

- Çadırlarda kalan kişi sayısı net olmadığı için fazla yemek çıkarılmış veya yemek yetmediği durumlar yaşanmıştır.

- Koordinasyon kurulu toplantılarının valilik binasında yapılması, İl AFAD Merkezi’nin etkinliğini azaltmış, kurumlar sadece bir temsilci ile AFAD merkezinden ihbarların alınması ve veri girişi işlemlerini takip etmişlerdir.

- İl AFAD Merkezi’nin toplanma alanının yanlış seçildiği düşünülmektedir.

- Afet gruplarının hazırlıksız olması AFAD Merkezi’nin yerinin yanlış seçilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun yetersiz kalması sağlıklı bir yönetim sürecinin önüne geçmiştir.

"YARDIM GEÇ ULAŞTI"

- Afet nakliye grubu yöneticisi ve personeli iki gün sonra Düzce iline ulaşabilmiştir.

- Sahadan alınan bilgilere göre yöneticilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi ve afet öncesinde planlandığı şekilde müdahalenin gerçekleştirilmesi gerekirken, afet yönetim sürecinde yöneticiler anlık çözümler üretmek ve sonuçları kestirilemeyen durumlarla karşı karşıya kalmıştır.

- Yerel birimler hangi alanların öncelikli olduğu, hangi bölgelerden başlanması gerektiği konusunda ekiplere rehberlik edememiş, onları yönlendirememiştir.