Depremzede kadınlara mentorluk desteği

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB), 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 14 girişimci kadına yönelik mentorluk desteğini içeren 3. dönem “Export- Up Mentorluk Programı” başladı.

Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’nin ilerlemesi, çokseslilik ve demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlara ihtiyaç vardır. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak” ifadelerini kullandı.

Eskinazi, Ege İş Kadınları Derneği işbirliğiyle, ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 14 kadın girişimci için program hazırladıklarını ifade etti. Programda verilecek eğitim, danışmanlık ve deneyim paylaşımları ile girişimcilerin tekrar ihracata dönmelerini amaçladıklarını anlatan Eskinazi, “Programın yine 6 ay sürmesini planlıyoruz. Hedef pazar belirleme, global pazarlama stratejisi, eihracat, start-up kültürü ve birçok enstrümanı içinde barındıran yeni nesil devlet yardımları hakkında eğitimler de verilecek” diye konuştu. Program yeni döneminde, afet durumu nedeniyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 14 kadın girişimciye eğitim ve danışmanlık verecek.