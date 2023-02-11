Depremzedeler için binlerce kişi ücretsiz ev için ilan verdi!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:15

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:15

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler binlerce yurttaşın ölümüne on binlercesinin ise yaralanmasına neden oldu.

Deprem bölgesine yurtiçi ve yurtdışından yardım gelmeye devam ederken, ilan sitelerinde depremzedelerin ücretsiz kalabileceği ev ilanları yer alamaya başladı. Birçok ev sahibi, depremzedelerin ücretsiz konaklayabilmesi için kapılarını açtı.

Verilen ilanlarda, ''Deprem mağduru aileler için ücretsiz'', ''Deprem mağduru kardeşlerimi misafir edebilirim'', ''Depremzede aileye ücretsiz müstakil yaşam alanı'' şeklinde ifadeler yer alıyor.

İŞTE DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ OLAN O İLANLARDAN BAZILARI:







Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım etmek isteyen ev sahipleri var. Öyle ki Kahramanmaraş ve Hatay gibi depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden tutun da Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli gibi Türkiye'nin batısındaki yerlere kadar ücretsiz olarak kiralanacak evler görülebiliyor.



Depremzedelere yönelik ücretsiz kiralık ev girişimleri genel anlamda iyi niyetli gibi görünüyor. Fakat kötü niyetli kişilerin de 'yanıltıcı' ilanlar vermesi söz konusu olabilir. Bu yüzden, eğer deprem bölgesinden uzaklaşmak istiyorsanız ve bu ilanlara göz atıyorsanız, ilan sahibi ev sahibinin güvenilir olduğundan mutlaka emin olun.

