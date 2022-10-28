Kış öncesi ıhlamur fiyatları uçtu
Ihlamurun kilosu Kayseri'de 400 TL’ye satılıyor. Aktar Mehmet Korkusuz, “Çiçek ıhlamurun içimi çok güzel, bu nedenle çok tercih ediliyor” dedi.
Güzel kokusu ve tadıyla en çok tercih edilen bitkilerden olan ıhlamur, Kayseri’de kilosu 400 TL’ye satışa sunuluyor.
Aktar Mehmet Korkusuz, içiminin yoğun olmasından dolayı en çok çiçek ıhlamurun tercih edildiğini belirtti. Korkusuz, “Ihlamurda en çok sattığımız çiçek ıhlamur. Onun rengi daha güzel çıkar ve daha hoş bir aroması var. İçimi de daha güzel. Bu çiçek ıhlamur, çok zor toplanılan bir ürün. Yapraklı ıhlamurdan çiçekler tek tek ayrıldığı için zahmetli oluyor. O nedenle şu anda fiyatı iyi durumda. Geçen sene 300 TL’ye satıyorduk. Bu sene de 400 TL oldu. Biraz zahmetli, işçiliği çok, aroması çok yüksek. İçimi çok güzel. Bu nedenle çok tercih ediliyor. Zaten en çok sattığımız da çiçek ıhlamur. Vatandaşlarımız çiçek ıhlamuru çok fazla bilmiyor, bize soruyorlar. Biz de kendilerine çiçek ıhlamuru öneriyoruz. Fiyatımız da uygun. Müşterilerimize her zaman çiçek ıhlamuru tercih etmelerini öneriyoruz. Kendilerine de zaten sorduklarında çiçek ıhlamuru veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Aktar Korkusuz, yurttaşlara kullanmak istedikleri bitkileri ve aktar malzemelerini de güvendikleri yerlerden temin etmeleri tavsiyesinde bulundu.
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