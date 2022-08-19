Bakan Yanık duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunduğunu belirtti.
Bu hizmet sayesinde ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti.
SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını vurgulayan Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini kaydetti.
Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırdık" bilgisini paylaştı.
Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.
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