Destek fideleri meyvelerini verdi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00

Çiftçiler, son dönemde artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çiftçilere, üretim için gerekli olan hammaddeyi ücretsiz veriyor. İBB üreticiye, fide, gübre, zirai destek, naylon, damlama gibi her türlü malzeme desteği verirken, hasat toplamak da çiftçiye kalıyor. Yani destek İBB’den, emek çiftçiden…

İlki Pendik-Göçbeyli köyünde, ikincisi Silivri-Değirmenköy’de gerçekleştirilen ‘Hasat Bayramı’ bu yıl Sarıyer-Gümüşdere Köyü’nde gerçekleştirildi. Köylüler, belediyeden aldıkları destekle sebze-meyve üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

5 milyon 461 bin dekarlık bir yüz ölçümüne sahip İstanbul’da toplam 750 bin dekar tarım alanı, 262 bin dekar mera alanı, 6 bin dekar nadas alanı ve 2 milyon 406 bin 880 dekar orman alanı bulunuyor. 750 bin dekarlık tarım alanında ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 4 bin çiftçi üretim yapıyor.

İBB, artan girdi maliyetlerinin giderek ağırlaşan yükünü azaltmak amacıyla İstanbul’da ilk defa 2020 yılında yazlık sebze fidesi desteği başlattı.

“BELEDİYENİN TEŞVİKİYLE ÇİLEK EKİYORUZ”

Belediyeden üretim desteği alan çiftçi Ferit Berber, Sarıyer’deki bahçelerine belediyenin teşvikiyle çilek ektiklerini anlattı. Daha önce hiç çilek ekmediklerine değinen Ferit Berber şöyle konuştu: “Burası çilek fidesi ekiminde pilot bölge olarak seçildi. Çilek ekin dediklerinde biraz düşündük, çünkü çilekten hiç anlamıyorduk. Yapabilir miyiz diye çok endişe ettik; ama sağ olsun belediyedeki arkadaşlar çok yardımcı oldu. Fideleri ve gereken tüm ekipmanı ücretsiz verdiler, üstelik ekerken bize yardım da ettiler. Şu an çilekte ilk hasadı yapıyoruz ve çok heyecanlıyız. Bu fideler 4-5 sene kadar burada kalacak. İBB’den, çilek bahçemiz için buraya 2 bin 800 fide, 2 top naylon, 3 top damlama geldi. Zirai gübreler de geldi. Yani burada her türlü desteği belediye sağladı.”

“PAZAR FİYATININ YARISINA SATIYORUM”

Bir diğer üretici Gülşen Karatay ise belediyeden destek alarak ürettiği sebzeleri pazarın yarı fiyatına vatandaşa sattığını belirtiyor. Karatay, “Biz önceden de üretim yapıyorduk. Ancak, belediyenin gönderdiği fidelerden daha kaliteli ürünler alıyoruz” diyor.

Geçen sene de kışlık fide desteği aldığını belirten Karatay şöyle konuşuyor: “Bizler bu şekilde desteklenirsek ömrümüz yettiğince üretmek isteriz. Üretici olarak hem bizler kazanıyoruz hem de vatandaş organik gıdayı ucuza yemiş oluyor. Geçen sene karnabahar, lahana, marul fiyatları fırlamıştı. Kıvırcık ve marulun tanesi 18 TL’den satılırken, ben bahçemde 7 TL’ye sattım. Yine karnabahar 25-30 TL iken, ben burada tanesini 10 TL’den sattım. Çünkü, biz belediyeden destek görüyoruz, bunu da fiyatlara yansıtıyoruz.”

Bir dönümlük serasına belediyeden domates, biber, patlıcan fidesi aldığını söyleyen Karatay, “Yine belediye 4 çuval gübre, 4 top damlama verdi. Daha ne olsun. Gerekli olan tüm ekipmanları verip ‘emek sizden’ dediler; biz de ürettik. Allah’a şükürler olsun, çok kaliteli bir ürün alacağız bu yıl. Allah, İBB’den razı olsun. Onları parayla satsalar bizim gücümüz yetmez almaya, belediyenin verdiği gübreyi sorduk burada çok kaliteli ve pahalı bir gübreymiş. 15 kilosu 700 TL dediler. Bizim almamız mümkün değil ama çiftçiyi destekleyen bir belediyemiz var” dedi.

BETONA DİRENEN 170 MAHALLE

Başkan İmamoğlu, 2020 yılından bu yana İstanbullu çiftçilere verdikleri ücretsiz fide desteğinin meyvelerini, yine üreticilerle birlikte topladı. İmamoğlu, İstanbul’un tarımda üreten bir yer iken; betona dayalı rant ekonomisinin, üretimi baltaladığını vurguladı. Başkan İmamoğlu konuşmalarına şöyle devam etti: “Bugün bu betonun saldırılarına rağmen, aslında kırsal özelliği ağır basan 170 mahallemiz var hâlâ İstanbul'da, direniyor. İşte buralarda bizim ana görevlerimizden birisi ‘hem yeşil alanlarını korumak hem tarım alanlarını korumak hem de hayvancılığı geliştirmek’. Üreticimizi bu anlamda desteklemek. Türkiye'deki ekonomik süreç, insanlarımızın hayatını gerçekten çok zorlaştırıyor. Üretmelerini zorlaştırıyor. Mazot, gübre, fide, tohum, yem olmak üzere art arda gelen zamlar, herkesin bu anlamda gerçekten belini büküyor. Diğer taraftan; kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın da yoksulluğu, alışveriş yapabilme kapasitelerini darlaştırıyor. Artık meyve-sebzeye, ne yazık ki uzaktan bakar hale geldi vatandaşlarımız. Geçen gün pazar geziyorum, kirazın kilosu 20-25 TL. Yani, bu insanlarımız evine nasıl meyve götürecek, nasıl sebzesini götürecek? Bir yandan bunlara dönük tedbir almaya çalışıyoruz.”

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER

İBB, çiftçiye verdiği desteği yıllar içinde artırdı. Yazlık fidelere ek olarak kışlık fide dağıtımına da başlayan İBB’nin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere 2020’de verdiği 7 milyon TL’lik yardım miktarı; 2021’de 14,9 milyon TL’ye, 2022’de ise 30,3 milyon TL’ye ulaştı.

• 2020 yılında;

- 8 ilçe 73 mahallede 3 milyon 475 bin yazlık sebze fidesi dağıtıldı.

- Çiftçiye toplam 7 milyon TL destek verildi.

• 2021 yılında;

- 15 ilçede 608 çiftçiye, 9 milyon TL değerinde toplam 4 milyon 111 bin yazlık fide dağıtıldı.

- 12 ilçede 504 çiftçiye bir milyon TL değerinde toplam 4 milyon 428 bin 600 kışlık sebze fidesi desteği dağıtıldı.

- 9 ilçe 237 çiftçiye 517 bin TL değerinde bin 175 torba silajlık mısır tohumu desteği verildi.

- Bin 200 küçük ölçekli balıkçıya bir milyon 71 bin 548 TL değerinde tekne bakım malzemesi desteği verildi.

- 16 ilçede 473 küçükbaş hayvan üreticisine 3 milyon 257 bin 352 TL değerinde bin 180 ton küçükbaş hayvan yemi desteği verildi.

2021 yılında çiftçiye verilen toplam destek 14 milyon 927 bin 440 TL.

• 2022 yılında;

- 11 milyon 352 bin 157 TL değerinde toplam 4 milyon 777 bin 765 yazlık sebze fidesi, 15 ilçede bin 130 çiftçiye dağıtıldı.

- 15 ilçede 885 çiftçiye bir milyon 948 bin 215 TL değerinde 85,5 ton gübre, 360 km uzunluğunda damlama sulama hortumu desteği verildi.

- 110 bin lira değerinde hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılan 50 bin adet sarı yapışkan tuzak desteği verildi.

- Bin 591 çiftçiye 5 milyon 334 bin TL değerinde 2 bin 540 torba yağlık ayçiçeği tohumu verildi. Bu tohumlar 68 bin 500 dekar alana ekildi.

- 8 ilçede 267 çiftçiye 807 bin 550 TL değerinde bin 42 torba silajlık mısır tohumu desteği verildi. Bu tohumlar yaklaşık 6 bin 300 dekar alana ekilecek ve elde edilecek ürün, hayvancılık yapan çiftçilerimizin yaklaşık 50 bin ton yem ihtiyacını karşılayacak.

- Bin 297 küçük ölçekli balıkçıya 2 milyon 495 bin 957 TL değerinde tekne bakım malzemesi desteği verildi.

- 569 üreticiye 4 milyon 738 bin 600 TL değerinde bin 248 ton büyükbaş hayvan yemi desteği verildi.

- Kent içi tarımı teşvik amacıyla Kartal Karlıktepe, Pendik Kurtköy ve Ataşehir Kayışdağı mahallerinde 4 bin 430 m² alanda 16’şar metrekarelik 182 parsel ‘Halk Bostanı’ oluşturuldu.

- Arıcılık yapan üreticilere arı yemi desteği için talepler toplandı.

- Halk Ekmek AŞ, ilk defa İstanbul çiftçisinden ekmeklik buğday alımı yapacak.

- Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Ziraat Odalarına yapılan makine ekipman desteği kapsamında;

- Seymen Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 206 bin TL değerinde,

- Akbaba, Alibahadır, Mahmutşevketpaşa ve Paşamandıra Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 722 bin TL değerinde,

- Silivri Ziraat Odası’na bir milyon 357 bin TL değerinde,

- İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne 895 bin TL değerinde makine ekipman desteği sağlandı.

2022 yılında çiftçiye yapılan desteklerin toplamı ise 30 milyon TL’yi geçti.