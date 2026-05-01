Deutsche Bank'tan altında rekor tahmini: Fiyatlar 14 bin dolara kadar çıkabilir

Deutsche Bank, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının döviz rezervleri ve altın hedeflerine ilişkin farklı senaryoları içeren kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde, toplam rezervler içinde altının payının artırılmasının, özellikle döviz rezervlerinin istikrarlı kaldığı ya da yükseldiği bir ortamda altın fiyatları açısından en güçlü senaryolardan biri olabileceği ifade edildi.

ALTININ REZERVLERDEKİ PAYI FİYATI BELİRLİYOR

Deutsche Bank’ın simülasyon çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerinin farklı seviyelerde gerçekleşmesi ve bu rezervler içindeki altın payının değişmesi durumunda ortaya çıkabilecek fiyat senaryoları incelendi.

Simülasyonda altının toplam rezervler içindeki payının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değiştiği farklı olasılıklar ele alındı. Buna göre, altının rezervlerdeki payı arttıkça altın fiyatlarına yönelik beklentilerin de belirgin şekilde yükseldiği görüldü.

REZERVLER GERİLESE DE YÜKSELİŞ SENARYOSU

Analizde öne çıkan başlıklardan biri, döviz rezervlerinin düşmesi durumunda dahi altın fiyatlarında güçlü bir görünüm oluşabileceği yönünde oldu.

Deutsche Bank’a göre, gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerinin 5 trilyon dolara gerilemesi halinde bile, merkez bankalarının altının payını yüzde 40’a çıkarma hedefi doğrultusunda hareket etmesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 8 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği değerlendirildi.

EN YÜKSEK SENARYO 14 BİN DOLAR

Simülasyonda en yüksek fiyat tahmini, gelişmekte olan ülke döviz rezervlerinin 10 trilyon dolara yükselmesi ve altının toplam rezervlerdeki payının yüzde 40’a çıkarılması durumunda ortaya çıktı. Bu senaryoda altın fiyatı için 14 bin dolar seviyesi öne çıktı.

Döviz rezervlerinin 8 trilyon dolar seviyesinde dengelendiği ve altın payının yüzde 40’a yükseldiği bir diğer senaryoda ise altın fiyatı 11 bin 600 dolar olarak hesaplandı.

DÜŞÜK ALTIN PAYINDA SINIRLI ARTIŞ

Analize göre, altının rezervlerdeki payının yüzde 15 seviyesinde kalması halinde fiyat beklentileri daha sınırlı düzeyde oluşuyor.

Gelişmekte olan ülke rezervlerinin 2,5 trilyon dolara gerilediği ve altın payının yüzde 15 olduğu en zayıf senaryoda altın fiyatı 1700 dolar olarak hesaplandı. Aynı rezerv düşüşü senaryosunda altın payının yüzde 40’a çıkarılması halinde ise fiyatın 4 bin 600 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüldü.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ETKİLİ OLABİLİR

Analizde, altın fiyatlarının söz konusu seviyelere ulaşmasında merkez bankalarının ilave altın alımlarının belirleyici olabileceği vurgulandı.

Deutsche Bank, her 1 milyon onsluk ek altın alımının fiyatları yüzde 1 oranında artırdığı varsayımıyla hesaplama yaptı. Bu çerçevede, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.