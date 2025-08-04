Dev banka yeni tahminini paylaştı: Altın fiyatlarında yön değişti!

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan istihdam verileri finans çevrelerinin odağındaydı. Temmuz ayında istihdam artışı 73 bin olarak açıklandı. Haziran verisi daha önce 147 bin kişi olarak duyurulmuştu. Yeni açıklamayla birlikte beklenti, istihdamın 110 bin kişi artması yönündeydi.

Açıklanan rakamların piyasalarda olumsuz algılanmasıyla yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu gelişme altın fiyatlarının yukarı çıkmasına neden oldu. ABD merkezli Citibank da altınla ilgili kısa vadeli tahminini yeniden değerlendirdi.

ALTIN TAHMİNLERİ YÜKSELİŞTE

Citi, yayımladığı son raporda 3 aylık spot altın fiyat tahminini 3300 dolardan 3500 dolara çıkardı. Aynı zamanda fiyat aralığı beklentisini de 3100-3500 dolar bandından, 3300-3600 dolar seviyesine güncelledi.

Banka, ABD’de kısa vadeli ekonomik büyüme ve enflasyon görünümündeki zayıflamanın etkisiyle altın tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yaptığını duyurdu.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Açıklanan ABD verilerinin beklentileri karşılamaması dolarda düşüşe yol açarken, altın fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Cuma günü ons altın 3285-3335 dolar aralığında işlem görürken, yeni haftaya 3356 dolar seviyesinde başladı.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dolar/TL’deki yükselişin yanı sıra ons altındaki yukarı yönlü hareket, gram altında da fiyat artışını destekledi. Geçtiğimiz hafta 4287 liradan tepki alımı başlayan gram altın, 4405 liraya kadar çıktı. Bugün sabah saatlerinde 4385 lira seviyesinde işlem görüyor.