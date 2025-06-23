Dev bankadan altın uyarısı: 'Savaş büyüyebilir ancak...'

Altın, kriz dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman olarak görülse de, Bank of America (BofA) analistlerine göre jeopolitik gerilimler uzun vadeli fiyat artışını tek başına desteklemiyor. Banka, altının önümüzdeki 12 ayda ons başına 4000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

SAVAŞLAR DEĞİL MALİ RİSKLER BELİRLEYİCİ

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan gerilim sonrası geçen bir haftada altın fiyatları yüzde 2 geriledi. ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer tesislerini vurmasının ardından da altın düşüş gösterdi. BofA’nın yayımladığı analizde, bu düşüşlerin kalıcılığıyla ilgili asıl nedenin mali göstergeler olduğu belirtildi.

Banka, “İsrail ile İran arasındaki savaş büyüyebilir ancak çatışmalar genellikle kalıcı bir yükseliş nedeni değildir. ABD’de bütçe açığına yönelik gelişmeler daha kritik olacak” değerlendirmesini paylaştı.

TRUMP’IN TASARISI VE BORÇLANMA BASKISI

BofA, Donald Trump’ın Kongre’ye sunduğu vergi ve harcama tasarısına da dikkat çekiyor. Tasarının yasalaşması durumunda ABD bütçesine trilyonlarca dolarlık ek yük getirmesi bekleniyor. Bu gelişme, ABD’nin borçlanma ihtiyacını artırabilir ve küresel tahvil talebini olumsuz etkileyebilir.

MERKEZ BANKALARI TAHVİL SATIP ALTIN ALIYOR

Dünya genelindeki merkez bankaları, mart ayından bu yana 48 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili sattı. Buna karşılık özellikle gelişmekte olan ülkeler, altın alımlarını hızlandırdı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, altın bu ülkeler için jeopolitik riskler ve ticaret gerilimlerine karşı güvenli liman işlevi görüyor.

BofA, merkez bankalarının altın rezervlerinin, ABD kamu borcunun yaklaşık yüzde 18’ine denk geldiğini; bu oranın on yıl önce yüzde 13 olduğunu hatırlattı. Analistlere göre bu artış, ABD'nin mali yapısı açısından dikkat edilmesi gereken bir işaret.

YATIRIMCI TALEBİ HÂLÂ SINIRLI

Analize göre, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerinde altına ayırdığı pay yalnızca yüzde 3,5 seviyesinde. Bu oran, altına yönelik pozisyonların henüz yaygınlaşmadığını gösteriyor.

DOLAR VE FAİZ HAREKETLERİ TAKİPTE

BofA, ABD Kongresi’nde bütçeye dair nasıl bir düzenleme yapılırsa yapılsın, ülkenin mali sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin kısa vadede giderilmesinin zor olduğunu vurguluyor. Doların zayıflaması ve faizlerdeki dalgalanma, altını destekleyen diğer faktörler olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD Hazine Bakanlığı ya da Fed’in olası piyasa müdahalesinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.