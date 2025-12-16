Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: Yeni rekorlar yolda!

Morgan Stanley, altın ve değerli metallere ilişkin yayımladığı değerlendirmede, önümüzdeki döneme dair fiyat beklentilerini paylaştı. Banka, merkez bankaları ile borsa yatırım fonlarının alımlarında yavaşlama yaşanmasının, altın fiyatlarının 2026 yılında daha sınırlı kazançlar göstermesine yol açabileceğini öngördü. Buna karşın, beklenen faiz indirimleri ve doların zayıf seyri nedeniyle altındaki yukarı yönlü eğilimin tamamen ortadan kalkmayacağı değerlendirildi.

ALTIN İÇİN ÇEYREK VE ORTA VADELİ BEKLENTİ

Morgan Stanley, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinde dengelenmesini bekliyor. Banka, güçlü Çin perakende talebi, artan merkez bankası alımları ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında sıraladı.

GÜMÜŞ ALTININ GERİSİNDE KALABİLİR

Raporda, gümüşün performans açısından altının gerisinde kalacağına dikkat çekildi. 2026 yılında güneş enerjisi kurulumlarında düşüş öngörülürken, 2025’in gümüş piyasası açısından arz açığının en yüksek olduğu yıl olacağına işaret edildi.

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, diğer değerli metaller için de fiyat beklentilerini paylaştı. Buna göre banka, 2026 yılı için platin fiyatını ons başına 1.775 dolar, paladyum fiyatını ise ons başına 1.325 dolar seviyesinde öngörüyor. Bu tahminlerin, piyasadaki yapısal dengesizlikler ve değişen talep dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.