Dev bankadan dikkat çeken faiz açıklaması: Bu yıl indirim beklenmiyor!

ABD’de Başkan Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında faiz politikalarına yönelik gerilim tırmanırken, bankacılık devi Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmayacağını öngördü.

Morgan Stanley, faiz indirimlerinin 2026 yılının mart ayında başlayacağını ve aynı yıl içerisinde toplam yedi kez faiz indirimi yapılacağını tahmin etti. Ayrıca, nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 aralığına kadar düşmesini beklediğini açıkladı.

MEVCUT FAİZ ORANI MORGAN STANLEY TAHMİNİNİN ÜZERİNDE

Şu anda federal fon oranı yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 arasında seyrediyor. Bu seviye, Morgan Stanley’in nihai faiz oranı beklentisinden 175 baz puan daha yüksek.

TRUMP VE POWELL ARASINDA FAİZ GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki açıklamasında Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Trump, faizlerin en az iki ila üç puan daha düşük olması gerektiğini savunarak, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın" ifadelerini kullandı.

POWELL’DAN GECİKMEDEN YANIT

Fed Başkanı Jerome Powell ise Trump’ın eleştirilerine doğrudan yanıt vermese de faiz politikası konusunda taviz vermedi. Powell, tarifelerin yol açtığı geçici fiyat artışlarının kalıcı enflasyon sorununa dönüşmemesi için dikkatli hareket ettiklerini ve faiz indirimi konusunda beklemede kalmanın doğru bir yaklaşım olduğunu yineledi.