Dev bankadan dikkat çeken yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini!

Hollanda merkezli ING Bank, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı raporda, fiyat artışlarının hükümet politikaları ve otomatik vergi ayarlamaları nedeniyle yükseldiğini ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını belirtti.

ING'DEN ENFLASYON TAHMİNİ

Raporda, "Ancak, bu etkilerin kısa ömürlü olması ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı. ING ayrıca yılın geri kalanında döviz kurları, maaş artışları, düzenlenmiş fiyatlar veya emtia piyasasında ciddi bir bozulma yaşanmaması halinde, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerilemesini öngörüyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, mevcut beklentiler doğrultusunda 2025 yıl sonu politika faiz oranı tahmini yüzde 35 seviyesinde.