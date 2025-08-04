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Dev bankadan dikkat çeken yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini!

Dev bankadan dikkat çeken yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini!

4.08.2025 14:42:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dev bankadan dikkat çeken yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini!

ING'nin yeni raporunda enflasyonun seyrine ilişkin dikkat çeken öngörüler paylaşıldı. Geçici etkilere vurgu yapılırken, politika faizinde de yeni tahmin ortaya kondu. Ekonomik beklentiler, yıl sonu projeksiyonlarını şekillendiriyor.

Hollanda merkezli ING Bank, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı raporda, fiyat artışlarının hükümet politikaları ve otomatik vergi ayarlamaları nedeniyle yükseldiğini ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını belirtti.

ING'DEN ENFLASYON TAHMİNİ

Raporda, "Ancak, bu etkilerin kısa ömürlü olması ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı. ING ayrıca yılın geri kalanında döviz kurları, maaş artışları, düzenlenmiş fiyatlar veya emtia piyasasında ciddi bir bozulma yaşanmaması halinde, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerilemesini öngörüyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, mevcut beklentiler doğrultusunda 2025 yıl sonu politika faiz oranı tahmini yüzde 35 seviyesinde.

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