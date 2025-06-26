Dev bankadan Euro açıklaması: Yükseliş rotası değişebilir!

ING analisti Francesco Pesole’ye göre Euro, 3,5 yılı aşkın süredir gördüğü en yüksek seviyelere ulaştıktan sonra 1,17 dolar civarında güçlü bir dirençle karşı karşıya.

Pesole, “1,17 doların üzerindeki kalıcı bir kırılma, paritenin 1,20 seviyesine doğru yükselmesini sağlayabilir. Ancak bunun için doların daha fazla değer kaybetmesi gerekebilir” değerlendirmesinde bulundu. Euro’nun bu süreçte NATO’nun savunma harcamalarına yönelik yüzde 5’lik hedef üzerinde uzlaşma sağlaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefik ülkelere karşı daha ılımlı bir tutum sergilemesinin de etkili olabileceği belirtildi.