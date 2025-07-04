Dev bankadan faiz indirimi ve enflasyon tahmini!

Morgan Stanley, Türkiye’de enflasyonun yaz aylarında düşmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu. Bankanın tahminlerine göre, iç talepteki yavaşlama ve azalan enflasyon beklentileri faiz indirimlerinin temmuz ayında başlamasına zemin hazırlayacak.

FAİZ İNDİRİMLERİ TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Morgan Stanley, temmuz ayında politika faizinin 250 baz puan indirimle yüzde 43,50 seviyesine gerileyeceğini, ardından yıl içinde üst üste üç defa 250 baz puanlık kesintilerle faizin yüzde 36 seviyesine düşeceğini öngörüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Banka, faiz indirimi beklentisinin ardından zayıflayan iç talep ile TCMB’nin sıkı parasal duruşunu vurguladı. Nisan ayında elektrik fiyatlarına yapılan zam ve temmuzdaki doğal gaz artışlarının enflasyonu geçici olarak yükselteceği ancak TCMB’nin ihtiyatlı yaklaşımının bu baskıyı kısa sürede sonlandıracağı belirtildi.

Morgan Stanley, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 29 seviyesinde sabit tuttu. Faiz indirimlerinin ise enflasyonun düşüşünü hızlandıracağına inanıyor.

LİKİDİTE YÖNETİMİ VE HEDEFLER

Bankanın değerlendirmesine göre, aktif likidite yönetimi stratejisi, bankacılık sistemindeki likidite açığını engelleyerek enflasyon hedeflerine ulaşılmasını destekleyecek.