Dev bankadan kritik altın tahmini: Önce dip sonra zirve!

Yılın başından bu yana hızlı değer kazanan altın için stratejisini güncelleyen Standard Chartered, fiyatlardaki sert yükselişin ardından kısa vadede bir konsolidasyon sürecinin başlayacağını açıkladı. Banka, altını artık “core holding” yani temel varlık olarak gördüğünü belirtti.

Müşterilere gönderilen notta, önümüzdeki 1-3 ay içinde ons altın fiyatının 3 bin 100 dolar seviyelerine gerileyebileceği tahmin edildi. Bu beklenti, güçlü yükseliş sonrası sık görülen kısa süreli duraklama modellerine dayanıyor. Analistler, 2022’den bu yana süregelen büyük alıcıların fiyat hassasiyetinin yatay seyri desteklediğine dikkat çekiyor.

UZUN VADE BEKLENTİLERİ

Kısa vadeli dalgalanma beklentisine karşın Standard Chartered, uzun vadede altına ilişkin iyimserliğini sürdürüyor. Banka, başta merkez bankaları olmak üzere artan alım taleplerinin etkisiyle 6-12 ay içinde ons altın fiyatının 3 bin 500 dolara ulaşacağını öngörüyor.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLABİLİR

Standard Chartered, altının güçlü yapısının korunacağını ve kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabileceğini belirtiyor. Piyasayı yakından takip edenlerin bu süreçte avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.