Goldman Sachs'tan kritik petrol raporu: Tahminler revize edildi

Goldman Sachs, 2026’nın ikinci çeyreği için Brent petrol tahminini 99 dolardan 90 dolara düşürdü. WTI ham petrol için beklenti ise 91 dolardan 87 dolara indirildi.

Revizyonda, ateşkes sonrası jeopolitik risk primindeki gerileme ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının kademeli artacağı beklentisi etkili oldu.

PETROL FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

Brent petrol hafta genelinde yüzde 11’in üzerinde gerilerken, piyasada Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı çekti.

Buna karşın perşembe günü fiyatlar yeniden yükseldi. Batı Asya’da arzın tamamen normale dönmeyebileceğine ilişkin endişeler ve ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlikler bu hareketi destekledi.

FİYAT SENARYOLARI VE RİSKLER

Goldman Sachs üçüncü çeyrek için Brent petrol tahminini 82 dolar, WTI tahminini 77 dolar seviyesinde sabit tuttu. Dördüncü çeyrek beklentileri ise 80 dolar ve 75 dolar olarak korundu.

Fiyat risklerinin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Ateşkesin bozulması ve Batı Asya’da günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybının sürmesi halinde Brent petrolün dördüncü çeyrekte ortalama 115 dolar seviyesine yaklaşabileceği ifade edildi.

DOĞALGAZ TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Goldman Sachs Avrupa’nın referans doğal gaz fiyatı TTF için de ikinci çeyrek tahminini aşağı çekti.

Megavatsaat başına 70 Euro olan beklenti 50 Euro'ya indirildi. Revizyonda Hürmüz Boğazı üzerinden LNG akışının kademeli normalleşeceği varsayımı etkili oldu.

LNG AKIŞINA RİSK UYARISI

LNG akışında gecikme veya üretim altyapısında hasar oluşması halinde TTF fiyatlarının 75 Euro seviyesinin üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.