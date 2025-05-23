Dev bankadan Merkez Bankası faiz tahmini: Tarih verildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı enflasyon raporunu değerlendiren Morgan Stanley, bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda ilk faiz indirimi beklentilerini temmuzdan hazirana çekebileceklerini belirtti. Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısının önemli olabileceğine dikkat çekildi.

FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI MASADA

Değerlendirmede, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını sabit tutarak bu hedefe ulaşma konusunda kararlılığını vurguladı. Ancak haziran ayında faiz indirimi olasılığını tamamen dışlamadı. Bankalararası faizlerdeki gevşeme ve son açıklamalar, haziran toplantısının hareketli geçebileceğine işaret ediyor. Enflasyonun mayısta olumlu seyretmesi ve kamu destekli kredi paketinin sınırlı kalması halinde, faiz indirimi öngörümüzü temmuzdan hazirana çekebiliriz” ifadeleri kullanıldı.

MAYIS ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Ayrıca, enflasyonun mayısta TCMB’nin beklentisi doğrultusunda yüzde 2’nin altında kalması ve mart ayındaki döviz kuru artışının fiyat eğilimlerini etkilememesi durumunda, 19 Haziran’daki toplantıda faiz indiriminin değerlendirilebileceği aktarıldı.

CARRY TRADE STRATEJİSİ DEVREDE

Morgan Stanley ayrıca mevcut koşulların carry trade için uygun olduğunu belirterek, 3 aylık dolar/TL forward işlemlerinde kısa pozisyon alınmasını tercih ettiklerini bildirdi.