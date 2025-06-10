Dev bankadan şaşırtan açıklama: Yıl sonu dolar tahmini belli oldu!

ING, dolar/TL kurunun yılın ilk yarısının sonu ve yıl sonu için sırasıyla 39,67 ve 43,00 seviyesinde olmasını bekliyor. Bu tahmine göre, bir önceki öngörüyü hafifçe revize ederek, yılın ilk yarısında 39,44 ve yıl sonunda 43,00 olarak öngördüğü kur seviyelerini güncelledi.

TÜRKİYE'NİN MAKRO POLİTİKASI DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye'nin makro politikası mevcut programın başlatılmasından bu yana en kısıtlayıcı seviyede bulunuyor. Kademeli rezerv birikimi yeniden başladı. Temel enflasyon, mayıs ayında belirgin şekilde iyileşti ve mart ayında yaşanan oynaklığın sınırlı kalıcı bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Merkez Bankası'nın 19 Haziran'daki toplantısında politika faizini ayarlamasının pek olası olmadığını belirten ING bu kararıyla birlikte ekonomideki gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

BÜYÜME VE EKONOMİK ZAYIFLIK BEKLENTİLERİ

Büyümenin 2024'teki yüzde 3,2'den 2025'te yüzde 2,8'e düşmesini beklemeye devam eden ING, daha fazla ekonomik zayıflık olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bu beklenti, ekonomik göstergelerin yakından takip edilmesini gerekli kılmaktadır.

DOLAR TAHVİLLERİNE İLİŞKİN İYİMSERLİK

Türkiye'nin dolar tahvillerinin geleceği konusunda oldukça iyimser olduklarının altını çizen ING, bu iyimserliğin temel nedenlerini ekonomideki olumlu gelişmeler olarak sıraladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar için olumlu bir ortam yaratmaya devam ediyor.