Dev bankadan şaşırtan altın tahmini: '2025'in sonlarında...'

Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini 3500 dolardan 3300 dolara, 6-12 aylık hedefini ise 3000 dolardan 2800 dolara revize etti. Bu değişiklik küresel büyüme görünümünün iyileşmesi ve yatırımcı ilgisinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

FİYATLAR 3. ÇEYREKTE KONSOLİDE OLABİLİR

Citi, jeopolitik riskler, potansiyel ABD tarifeleri ve bütçe kaynaklı endişelerin etkisiyle altın fiyatlarının düşüş eğilimi başlamadan önce 2025’in üçüncü çeyreğinde 3100-3500 dolar bandında konsolide olabileceğini belirtti.

YATIRIM TALEBİ ZAYIFLARSA 2700 DOLARA GERİLEYEBİLİR

Banka, 2025 sonlarından itibaren altına yönelik yatırım talebinin düşmesini bekliyor. Notta, “Altına yönelik yatırım talebinin 2025'in sonlarında ve 2026'da azaldığını görüyoruz. Çünkü nihayetinde Başkan Trump'ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin, özellikle de ABD ara seçimlerinin odak noktası haline gelmesiyle birlikte ‘devreye girdiğini’ görüyoruz” ifadesine yer verildi. Bu senaryoya göre altın, 2026’nın ikinci yarısında 2500-2700 dolar seviyelerine geri çekilebilir.

OLUMLU SENARYODA 3500 DOLARIN ÜZERİ GÜNDEMDE

Citi’nin yükseliş senaryosunda ise ABD ekonomisindeki gelişmeler ve jeopolitik tansiyonların yatırım talebini artırması durumunda altının üçüncü çeyrekte 3500 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.