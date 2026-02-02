Dev bankadan şaşırtan altın ve gümüş tahmini: Fiyatlar 6 bin 300 doları görecek!

Altın fiyatlarında son günlerde görülen düşüşlere rağmen, dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan’dan dikkat çeken bir yükseliş öngörüsü geldi. Banka, yayımladığı değerlendirme notunda kısa vadeli dalgalanmaların altın fiyatlarının orta vadeli görünümünü bozmadığını ve iyimser beklentisini koruduğunu açıkladı.

JPMORGAN’DAN ALTIN İÇİN POZİTİF ORTA VADE VURGUSU

JPMorgan, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve yatırımcı talebinin güçlü kalması halinde altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü. Banka, mevcut geri çekilmelerin kalıcı bir trend değişimi anlamına gelmediğini vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA KISA VADELİ BASKI

Buna karşın altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi gösterdi. Spot altın 4.402,36 dolar seviyesini gördükten sonra, cuma gününe kıyasla yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasalarda kısa vadeli satış baskısının etkili olduğu belirtildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

JPMorgan, 2026 yılında merkez bankalarının toplam altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Değerlendirmede, küresel ekonomik belirsizlik ortamında reel varlıkların kâğıt varlıklara kıyasla daha güçlü bir performans sergilediği, bu nedenle altının yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.

GÜMÜŞTE DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİ

Altına kıyasla gümüş piyasasında daha ihtiyatlı bir görünüm çizildi. Değerlendirmede, aralık ayı sonundan bu yana gümüş fiyatlarının 80 dolar civarında seyrettiği, ancak yükselişi destekleyen faktörlerin belirginliğini kaybettiği belirtildi.

Spot gümüş, haftanın ilk işlem gününde 72 doların altına gerilerken, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmasının ardından cuma günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini test etti.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU İÇİN RİSK UYARISI

JPMorgan, gümüşte merkez bankalarının altından farklı olarak yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki dönemde altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini artırdığına dikkat çekti. Buna rağmen banka, gümüşte ortalama taban seviyenin 75–80 dolar aralığında oluştuğunu ve fiyatlardaki kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini kaydetti.