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Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
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Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

1.07.2025 09:33:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları...

Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
ABD merkezli yatırım bankası Citi, küresel ekonomideki toparlanma ve Ortadoğu'da azalan jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yaz aylarında yatay bir seyir izlemesini beklediğini açıkladı. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde altının ons fiyatının 3100 ila 3500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

KISA VADEDE GERİLEME BEKLENİYOR

Citi tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, “Altın fiyatlarının, piyasadaki arz-talep dengesinin zirveye ulaşmasıyla birlikte, konsolidasyon sürecine devam etmesini bekliyoruz. Nisan ayı sonunda görülen 3500 dolar seviyesi, bu döngünün zirvesi olabilir” ifadeleri kullanıldı.
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
Haziran ortasında açıklanan üçüncü çeyrek görünüm raporunda ise banka, 0-3 aylık periyot için ons başına altın fiyat hedefini 3500 dolardan 3300 dolara indirdi. Bu revizyon sonrasında altın fiyatlarında yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş yaşanırken, fiyatlar şu anda revize edilen hedefin biraz altında işlem görüyor.
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
Bankaya göre, bu çeyrekte arz-talep dengesinin zirve yapması bekleniyor. Ancak yatırımcı talebindeki gerileme nedeniyle yılın geri kalanında altın piyasasında yapısal bir zayıflama öngörülüyor.
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

BÜYÜK GERİLEME BEKLENİYOR

Citi'nin uzun vadeli projeksiyonlarına göre, altın fiyatları 2026'nın ikinci yarısından itibaren düşüş eğilimine girebilir. Banka, ons fiyatının bu dönemde 2500 ila 2700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca, “Altın üreticilerinin, mevcut fiyat seviyelerinden aşağı yönlü hareketlere karşı risklerini sigorta altına almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 252 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 972 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 758 TL
  • Ons altın: 3 bin 319 dolar
Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 943 TL
  • Tam altın: 27 bin 117 TL
  • Gremse altın: 67 bin 968 TL
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