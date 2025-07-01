Dev bankadan sert düşüş uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları…

KISA VADEDE GERİLEME BEKLENİYOR
Citi tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, “Altın fiyatlarının, piyasadaki arz-talep dengesinin zirveye ulaşmasıyla birlikte, konsolidasyon sürecine devam etmesini bekliyoruz. Nisan ayı sonunda görülen 3500 dolar seviyesi, bu döngünün zirvesi olabilir” ifadeleri kullanıldı.
BÜYÜK GERİLEME BEKLENİYOR
Citi'nin uzun vadeli projeksiyonlarına göre, altın fiyatları 2026'nın ikinci yarısından itibaren düşüş eğilimine girebilir. Banka, ons fiyatının bu dönemde 2500 ila 2700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca, “Altın üreticilerinin, mevcut fiyat seviyelerinden aşağı yönlü hareketlere karşı risklerini sigorta altına almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 252 TL
- Çeyrek altın: 6 bin 972 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 758 TL
- Ons altın: 3 bin 319 dolar
- Yarım altın: 13 bin 943 TL
- Tam altın: 27 bin 117 TL
- Gremse altın: 67 bin 968 TL