Dev bankadan TCMB faiz indirimi tahmini: 'Yıl sonu beklentimizi...'

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye ekonomisine dair beklentilerini paylaştı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMMUZ AYI ÖNE ÇIKTI

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayında 200 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği yönündeki öngörüsünü sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında ise böyle bir adım için erken olduğu ifade edildi.

ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize eden banka, "Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28,1'den yüzde 27,7'ye revize ediyoruz ve risklerin dengelenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.