Dev bankadan Türkiye analizi: Enflasyon tahminleri yükseltildi!

ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Türkiye’ye dair ekonomik öngörülerini revize etti. Banka, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle dezenflasyon sürecinde yavaşlama olduğunu vurguladı.

YENİ ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

Morgan Stanley analistleri, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30’dan yüzde 31,5’e yükseltti. Banka, yıl sonu politika faizi tahminini de 50 baz puan artırarak yüzde 37,50 olarak güncelledi. Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül toplantısında faizi 250 baz puan indirimle yüzde 40,50’ye düşürmüştü. Raporda 2026 yılı sonu için politika faizi tahmini yüzde 26,50 olarak yer aldı.

Banka, TCMB’nin 23 Ekim’deki toplantısında faiz indirimi beklentisini de 200 baz puandan 150 baz puana çekti.

CARRY TRADE VE YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Raporda, TCMB’nin uzun süre daha yüksek reel faiz uygulayacağı ve carry trade cazibesinin 2024’e kıyasla azalsa da süreceği öngörüsüne yer verildi. Yatırımcıların düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına “carry trade” deniyor. Faizlerdeki düşüş ve dolar kurundaki hareketlilik carry trade getirilerini etkileyebiliyor.

Morgan Stanley analistleri, siyasetin Türk varlıkları üzerindeki etkisinin azaldığını ve hükümetin orta vadeli politikalarının odak noktası olacağını vurguladı.