Dev bankadan TCMB faiz kararı tahmini!

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, son EEMEA Insight raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara dikkat çeken banka, piyasalarda “carry trade” pozisyonlarının aşırı yoğunlaşmasının ani düzeltmelere neden olduğunu vurguladı.

Morgan Stanley analistleri, 3 aylık vadeli USD/TRY kısa pozisyonlarının cazibesini koruduğunu belirterek, Türk Lirası’nda carry trade işlemlerinin olumlu getiri sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR CARRY TRADE’E GERİ DÖNDÜ

3 aylık forward işlemlerde yatırımcıların kazanç sağladığını belirten banka, TCMB’nin pozitif reel faiz politikasını sürdüreceği beklentisinin carry trade işlemlerini desteklediğini kaydetti. Rapora göre, carry trade pozisyonları önceki aylarda 35 milyar doları aşarken, şu anda 20 milyar dolara kadar geriledi; ancak yabancı yatırımcılar son dönemde yeniden USD/TRY kısa pozisyonlarına yöneldi.

EFEKTİF FAİZ ZAMANLA GERİLEYEBİLİR

TCMB’nin TL likiditesini fazla durumdan açık pozisyona taşıyarak politika faizinin üst bandını yüzde 49 seviyesine çektiğini hatırlatan analistler, likiditenin yeniden fazla duruma geçmesi halinde efektif faizin zaman içinde düşebileceğini öngörüyor. Likiditenin artmasıyla efektif faiz oranının bir haftalık mevduat faizine yaklaşmasının ve bunun OIS eğrisini aşağı çekmesinin beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda banka, 1 yıl vadeli TRY OIS pozisyonlarını tercih ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ DAHA ERKEN VE HIZLI OLABİLİR

Morgan Stanley, TCMB’nin ikinci Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29 olarak koruduğunu belirtirken, yüksek reel faizlerin dezenflasyon sürecini destekleyeceğini vurguladı. Döviz talebindeki durgunluk ve petrol fiyatlarındaki düşüşün de bu süreci güçlendirdiği ifade edildi. Piyasada yıl sonunda faizlerin yüzde 37 seviyesine gerilemesi beklenirken, Morgan Stanley erken ve hızlı faiz indirimi ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Banka, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik yavaşlama beklerken, mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2’nin altında gelmesi durumunda TCMB’nin haziran ayında faiz indirimine gideceğini düşünüyor.