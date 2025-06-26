Dev bankadan yatırımcılara uyarı: Dolarda zayıflama süreci başlıyor!

ABD merkezli bankacılık devi JP Morgan, Amerikan ekonomisi ve dolar endeksine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Kurum, ABD Doları'nın önümüzdeki 12 ay içinde zayıflayabileceğini öngörüyor. Banka, Dolar Endeksi’nin (DXY) bu dönemde yaklaşık yüzde 5,7 oranında düşebileceğini tahmin etti.

JP Morgan, ABD ekonomisindeki büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. Son ekonomik göstergelerin bu yavaşlamayı teyit ettiğini belirten banka, ABD'nin büyüme performansının hem gelişmiş ülkelere kıyasla daha zayıf olacağını hem de birçok gelişmekte olan ülkenin gerisinde kalabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, ABD dışındaki ülkelerde uygulanan genişleyici mali politikaların da dolar üzerinde ilave baskı yaratabileceği dile getirildi.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME SÜRÜYOR

Dolar endeksi, ABD Başkanıile Fed Başkanıarasındaki faiz tartışmalarının etkisiyle sert gerilemeler yaşadı. Endeks, önceki günü 97,64 ile 98,20 puan aralığında geçirdikten sonra 97,71 seviyesinde kapattı. Yeni günde 96,99 puana kadar gerileyen endeks, öğle saatlerinde 97,20 puanda işlem gördü.

FAİZ POLİTİKASINDA YENİ BEKLENTİLER

JP Morgan, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme notunda, artan gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabileceğini ve bu durumun Fed’in politika değişikliği yapmasına neden olabileceğini belirtti.

Banka, Fed’in ilk faiz indiriminin aralık ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Ayrıca, 2025 yılına yönelik ABD büyüme tahminini yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,3’e düşürdü. Bununla birlikte, güçlü şirket kârları ve işletme yatırımlarının bu yavaşlamayı bir miktar dengeleyebileceği ifade edildi.

JP Morgan stratejistleri, 2026’nın başına kadar toplam dört faiz indirimi yapılabileceğini tahmin ediyor. Bu çerçevede, Fed’in hedef faiz aralığının yüzde 3,25 ile yüzde 3,50 seviyelerine kadar gerileyebileceği bildirildi. Ancak, genel makroekonomik görünümün riskli varlıklar açısından destekleyici olmaya devam ettiği de vurgulandı.