Dev bankadan yeni altın tahmini: Büyük hareketlilik bekleniyor!

Ortadoğu’da İran-İsrail gerilimi 5. gününe girerken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan talebi artırdı. Haftanın ilk gününde ons altın 3 bin 452 dolara kadar yükseldi, ancak gün sonunda yüzde 1,40 değer kaybederek 3 bin 385 dolardan kapanış yaptı. Haftanın ikinci gününde ise ons altın 3 bin 390 dolar civarında işlem görüyor.

SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Bank of America analistleri, bölgedeki gerilimin altında kalıcı bir yükseliş sağlayamayacağını belirtti. Petrol arzındaki etkilerin sınırlı olması nedeniyle, altındaki ilk yükselişin ardından satış baskısının artabileceği tahmin ediliyor. Analistler, kısa vadede jeopolitik gelişmelerden çok daha geniş ekonomik görünümün ve altının küresel parasal varlık olarak artan çekiciliğinin önemli olduğunu vurguladı.

ABD HÜKÜMET BORCUNDA ARTIŞ

Bank of America, ABD hükümet borcunun büyümeye devam ettiğini ve kongrede tartışılan yasa tasarısının bu açığı trilyonlarca dolar artıracağını öngörüyor. Bu durumun altının değerini destekleyebileceği belirtiliyor.

KRİTİK 12 AY

Banka, ABD Hazine Bakanlığı veya FED’in müdahaleleriyle altının desteklenmeye devam edilebileceğini ifade ederek, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Analistler, küresel yatırımcı portföylerinde altının yüzde 3,5 payla henüz aşırı değerlenmediğini, ABD mali açıkları ve ticaret tarifeleri endişelerinin merkez bankası alımlarını artırabileceğini kaydetti.

ALTIN REZERVLERDE ÖNE ÇIKIYOR

Geçen hafta yayımlanan bir rapora göre, altın 2024’te küresel resmi rezervlerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu oran, Euro’nun yüzde 16’lık payını geride bıraktı. ABD doları ise toplam rezervlerde yüzde 46 payla liderliğini sürdürüyor.