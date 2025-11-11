Dev bankadan yeni altın tahmini: 'Fiyatların daha da...'

Altın fiyatları, sert kayıpların ardından haftaya yükselişle başladı. UBS, artan siyasi ve finansal piyasa risklerinin güvenli liman varlıklarına olan talebi canlı tutacağını belirterek altının ons başına 4 bin 700 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

SON DÜŞÜŞLER RALLİYE MOLA VERDİ

Bankanın stratejistleri, altında görülen son düşüşlerin yükseliş rallisine kısa bir ara verdiğini vurguladı. Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğindeki ekip, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının potansiyel sona ermesi risk iştahını desteklese bile altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip, Senato’nun harcama yasa tasarısını onaylamak için yapacağı oylamanın zamanlamasıyla ilgili belirsizliklerin yanı sıra, Kongre’nin uzun vadeli bir anlaşmaya varamaması hâlinde 2026 başında başka bir kısmi kapanma olasılığına dikkat çekti.

TARİFELER VE DEVLET BORÇLARI ALTINA DESTEK

UBS, Yüksek Mahkeme’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan tarifelerin yasallığına ilişkin kararını beklerken, bunun altına destek sağlayacağını belirtiyor.

Banka, yükselen küresel devlet borcu seviyelerinin ve mali sürdürülebilirlik ile para biriminin değer kaybı endişelerinin de altına olan talebi artırdığına dikkat çekti.

ALTIN TALEBİ REKOR SEVİYEDE

Dünya Altın Konseyi’nin son verilerine göre, yatırım akışları ve merkez bankalarının yenilenen alımlarıyla toplam altın talebi eylül çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. UBS, bu yıl ve önümüzdeki yıl altın talebinin 2011’den bu yana en yüksek seviyelerde olmasını bekliyor.