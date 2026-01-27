Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: Yeni rekorlar yolda!

Altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin ardından bankacılık devleri tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley, yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu güncelleyerek 2026’nın ikinci yarısına ilişkin hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak açıkladı.

Banka, bu görünümün arkasında devam eden jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü altın alımlarının etkili olduğunu belirtti. Açıklamada, uzun süredir devam eden arz açıkları sonrasında güçlü ETF talebinin sınırlı stoklar üzerinde baskı yarattığı da vurgulandı.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Societe Generale analistleri de yıl sonu için 5 bin dolar olan altın tahminini ons başına 6 bin dolara yükseltti. Analistler, küresel ölçekte devam eden siyasi çalkantıların piyasalar üzerindeki etkisinin sürmesi halinde mevcut tahminlerin yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

ALTIN TARİHİ SEVİYELERDE

Altın, tarihinde ilk kez ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Güçlü talebin etkisiyle değer kazanmaya devam eden altın, 5 bin 100 dolar seviyesinin hemen altında dalgalanıyor.