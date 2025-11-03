Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev bankalardan altın için yeni rekor tahminleri: 2026'da fiyatlar ne kadar olacak?

Dev bankalardan altın için yeni rekor tahminleri: 2026’da fiyatlar ne kadar olacak?

3.11.2025 15:53:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Dev bankalardan altın için yeni rekor tahminleri: 2026’da fiyatlar ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında küresel tahminler yeniden gündemde. Bankacılık devleri, 2026 yılında altının yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin altın piyasasında belirleyici olacağını vurguluyor. Peki uzmanlar 2026 için ne bekliyor? Bankaların altın tahminleri yatırımcıyı nasıl etkileyecek? İşte tüm ayrıntılar...

Altın fiyatları yıl başından bu yana sert yükselişini sürdürüyor. 2025’e 2 bin 619 dolardan başlayan altın, 4 bin 379 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ancak jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ons altın son günlerde 3 bin 886 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanarak yeniden 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

BANKACILIK DEVLERİNDEN REKOR BEKLENTİ

Küresel bankalar, altın fiyatlarının 2026’da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor.

İşte büyük finans kuruluşlarının altın tahminleri:

  • Dünya Bankası: 3 bin 575 dolar (ortalama fiyat)
  • Citi: 3 bin 840 dolar (kısa vadeli hedef, 0–3 ay)
  • Goldman Sachs: 4 bin 440 dolar (2026 ilk çeyrek), 4 bin 900 dolar (2026 yıl sonu), 5 bin 55 dolar (2026 dördüncü çeyrek)
  • Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar (yıl ortası tahmini)
  • Wells Fargo: 4 bin 500–4 bin 700 dolar (yıl ortası tahmini)
  • UOB: 4 bin 600 dolar (12 aylık hedef)
  • UBS: 4 bin 700 dolar (Mart 2026 tahmini)
  • LBMA temsilcileri: 4 bin 980 dolar (12 aylık tahmin)
  • HSBC: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
  • Bank of America: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
  • Societe Generale: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
  • JPMorgan: 5 bin 55 dolar (2026 dördüncü çeyrek ortalaması), 6 bin dolar (uzun vadeli tahmin)

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 2026 boyunca devam edebilir. Bankaların çoğu ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

