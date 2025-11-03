Dev bankalardan altın için yeni rekor tahminleri: 2026’da fiyatlar ne kadar olacak?

Altın fiyatları yıl başından bu yana sert yükselişini sürdürüyor. 2025’e 2 bin 619 dolardan başlayan altın, 4 bin 379 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ancak jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ons altın son günlerde 3 bin 886 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanarak yeniden 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.
BANKACILIK DEVLERİNDEN REKOR BEKLENTİ
Küresel bankalar, altın fiyatlarının 2026’da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor.
İşte büyük finans kuruluşlarının altın tahminleri:
- Dünya Bankası: 3 bin 575 dolar (ortalama fiyat)
- Citi: 3 bin 840 dolar (kısa vadeli hedef, 0–3 ay)
- Goldman Sachs: 4 bin 440 dolar (2026 ilk çeyrek), 4 bin 900 dolar (2026 yıl sonu), 5 bin 55 dolar (2026 dördüncü çeyrek)
- Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar (yıl ortası tahmini)
- Wells Fargo: 4 bin 500–4 bin 700 dolar (yıl ortası tahmini)
- UOB: 4 bin 600 dolar (12 aylık hedef)
- UBS: 4 bin 700 dolar (Mart 2026 tahmini)
- LBMA temsilcileri: 4 bin 980 dolar (12 aylık tahmin)
- HSBC: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
- Bank of America: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
- Societe Generale: 5 bin dolar (2026 sonu tahmini)
- JPMorgan: 5 bin 55 dolar (2026 dördüncü çeyrek ortalaması), 6 bin dolar (uzun vadeli tahmin)
Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 2026 boyunca devam edebilir. Bankaların çoğu ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.