Dev bankanın Türkiye öngörüsü: Elektrikte yüzde 20’ye varan zam bekleniyor

Yeni yılın ilk ayında gıda ürünlerindeki fiyat artışlarıyla geçinmeye çalışan yurttaş, elektrik faturalarına gelmesi beklenen zam ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. ABD merkezli Bank of America (BofA), Türkiye’ye ilişkin yayımladığı raporda elektriğe yüzde 19 oranında zam beklentisine yer verdi. Gazeteci Olcay Aydilek de kulislerde elektriğe yüzde 15 ile yüzde 20 arasında zam yapılmasının konuşulduğunu yazdı. Elektrik faturalarına ne zaman zam yapılacağı henüz netleşmezken, iktidar kanadı şubat ayında bir düzenleme yapılabileceğini daha önce dile getirmişti.

TOPLANTI PERŞEMBE

Bank of America, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurtdışı temaslarının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporu kamuoyuyla paylaşan serbest fon yöneticisi Kadirhan Öztürk, BofA’nın elektriğe yüzde 19 oranında zam beklentisi taşıdığını aktardı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da bu ay katıldığı bir televizyon programında, şubat ayında elektrik faturalarına zam yapılabileceğine yönelik mesaj verdi. Yılmaz, “Elektrik zammı kapıda mı” sorusuna “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz” yanıtını vermişti. Zam beklentisinin artmasının ardından gözler, EPDK’nın perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.