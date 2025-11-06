Dev holding borç batağında, başkanı firari: 1 milyar TL'lik kaçakçılık krizi!

Türkiye Petrolleri’ne yönelik düzenlenen kaçakçılık operasyonunda üst yönetimi tutuklanan Zülfikarlar Holding, ciddi bir finansal krizle karşı karşıya. Holdingin yurtdışında bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan, grup bünyesindeki Akça Kimya’nın yüzde 56 faizli 1 milyar TL’lik tahvil ödemesini yapmadığı ortaya çıktı.

22-24 ekim tarihlerinde Antalya ve Hatay’daki rafinerilerden yaklaşık 1 milyar TL değerinde akaryakıtın kaçırıldığı iddialarının ardından Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş’ye operasyon düzenlenmiş, şirketin üst düzey yöneticilerinden 3 kişi tutuklanmıştı.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında da gözaltı kararı verildi. Ancak yurtdışında olduğu belirlenen Zülfikari’nin yaklaşık iki haftadır firari durumda olduğu bildirildi.

AKÇA KİMYA’DA TAHVİL KRİZİ

Holdingdeki sorunların Türkiye Petrolleri operasyonuyla sınırlı kalmadığı görülüyor. Akaryakıt, kimya, finans ve enerji alanlarında faaliyet gösteren grubun önemli şirketlerinden Akça Kimya’da ödeme krizi yaşandı. Şirketin 4 kasım tarihli yaklaşık 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemesini gerçekleştirememesi yatırımcılar arasında endişe yarattı.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: