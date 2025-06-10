Dev kuruluştan tahmin: Merkez Bankası faiz oranı ne olacak?

Türk bankacılık sektörünün mevcut durumu, hem yurtiçi gelişmelerden hem de küresel düzeydeki gümrük tarifelerinden etkilenmeye devam ediyor. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, bu durumu değerlendirirken faiz oranlarının düşmeye devam edeceğine dair öngörülerini paylaştı. Ancak iç piyasada yaşanan dalgalanma nedeniyle bu beklentinin ertelendiğini belirtti.

YIL SONU FAİZ ORANI TAHMİNİ YÜZDE 33

Kılınç, yıl sonu itibarıyla politika faizinin yüzde 33 seviyelerine gerilemesini öngörüyor.

Bu nedenle, bankaların net faiz marjlarında artış bekleniyor; ancak bu artışın yıl başındaki öngörülerden daha sınırlı kalabileceği vurgulandı.

YÜKSEK FAİZ ORANLARININ ETKİLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

Yüksek faiz oranlarının risk maliyetlerini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, yılın ikinci yarısında bankaların varlık kalitesinin daha dikkatli takip edildiği belirtildi.

Şu anda risklerin yönetilebilir düzeyde olduğu vurgulandı.

Bankacılık sektörü için yıl başındaki nötr görünüm korunduğu aktarıldı.

Sektörün faaliyet koşullarına ilişkin olumlu puanlamanın da sürdüğü belirtildi.

KÜRESEL ETKİLER VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ

ABD'nin faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret tarifelerinin Türk bankaları üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceği belirtildi.

Ancak gümrük tarifelerinin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı kalacağı vurgulandı.