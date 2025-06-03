Dev kurumlardan Merkez Bankası faiz kararı tahmini: 'TCMB’nin zamanında attığı adımlar...'

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay faiz indirimi yapmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. Farr, mayıs enflasyonundaki düşüşün, Merkez Bankası’nın borçlanma maliyetlerini azaltma yönünde daha fazla güven kazanmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon, nisan ayında kaydedilen seviyeden mayısta daha da geriledi. Farr, bu düşüşün, politika faizinde indirime giden yolu açabileceğini ifade etti. Capital Economics daha önce faiz indirimi sürecinin üçüncü çeyrekte başlayacağını öngörürken, Farr artık bu ay da indirim olasılığının doğduğuna dikkat çekti.

TCMB'NİN HAZİRAN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Politika yapıcılar, geçen yılın sonlarına doğru faiz indirimine başlamıştı. Ancak nisan ayında yaşanan döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle TCMB politika faizini yeniden yükseltmek zorunda kalmıştı.

ING ise yaptığı değerlendirmede, mayısta yıllık enflasyondaki gerilemede baz etkisinin belirleyici olduğunu belirtti. Kurum, 19 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranında bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

ING, “Sonuç olarak, güçlü baz etkisi ve fiyatlardaki düşüşler yıllık enflasyonda iyileşme eğilimini desteklemiştir. TCMB’nin zamanında attığı adımlar, piyasa dalgalanmalarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamıştır. Yeni bir şok yaşanmazsa yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına inmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

MORGAN STANLEY’DEN FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

Morgan Stanley de TÜİK’in mayıs ayı verilerini değerlendirerek, hizmet fiyatlarındaki yavaşlama ve döviz kurunun sınırlı etkisinin enflasyonda iyileşmeye katkı sağladığını belirtti. Kurum, “Enflasyon riskleri dikkate alındığında, haziranda doğrudan bir faiz indirimi beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Ayrıca Morgan Stanley, “Her ne kadar 19 Haziran’da faiz indirimi beklemesek de, ortalama fonlama maliyetinin bir haftalık repo faizi seviyesinde normalleşmesini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TL likiditesinde gevşeme beklentisini de dile getiren kurum, “Bu, PPK kararı olmaksızın da yapılabilir ancak Merkez Bankası, faiz kararıyla ilgili beklentileri yönetmek için 19 Haziran’ı bekleyebilir” dedi.

Önümüzdeki haftalarda belirli sektörlere yönelik kredi büyüme sınırlamalarında gevşeme olabileceği öngörüsünü paylaşan Morgan Stanley, temmuz ayında faiz indirimiyle politika faizinin kademeli olarak düşürüleceğini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.