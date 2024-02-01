Dev. Maden-Sen işkolu barajını aşarak 'yetkili' sendika oldu

Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:16

Güncelleme: 01.02.2024 - 16:16

Türkiyenin dört bir yanından maden işçilerinin mücadelesi, sonuç verdi. DİSK'e bağlı Dev. Maden-Sen, "Madencilik ve Taşocakları İşkolu" barajını aşarak Türkiye'nin yetkili sendikası oldu. Sendikadan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Çok tehlikeli, ağır ve riskli koşullar altında ürettiği yeraltı kaynaklarını insanlığın hizmetine sunan maden işçilerine toplumun vefa borcu, ülkeyi yöneten kamu otoritesinin ve işverenlerinin ise yükümlülükleri bulunmaktadır. Her vardiya başında 'selametle' diye uğurlanan, vardiya bitiminde 'geçmiş olsun' denilerek temennide bulunulan başka bir meslek yok" denildi. Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yerin yüzlerce metre altında canlarını hiçe sayan maden işçilerine evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, sağlıklı ve güvenceli çalışma koşulları ile insanca geçinecekleri ücret ve sosyal haklar derhal sağlanmalı. Gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı ve maden işyerleri kamu otoritesi tarafından denetlenmediği için iş cinayetleri yaşanıyor, iş cinayetleri maden işçilerinin kaderi değil. Yine dünyanın her yerinde çıkarılan her madenin dünya borsalarında gittikçe artan bir değeri varken, işçilik ücretlerinin dünyanın en gerisinde kalması; haklarının gasp edilmesi asla kabul edilemez."

'İşçi ücretlerinde dünyanın gerisindeyiz'

İhracat rekorları kıran madenciliğin, en çok kar eden şirketler arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada "Ancak maden işçi ücretlerinin, dünyanın en geri ülkelerinden daha da geride olması; ülkemiz açısından utanç olmaktan öte insafsızlık. Madencilik; evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, çevre ile uyumlu, yöre halkının yararına olmalı" denildi.