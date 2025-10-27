Dev yatırım bankasından altında rekor tahmini: 'Bu yıl güçlü kalmasını ve...'

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor. Banka, fiyatın 2026 başında 5 bin dolara kadar yükselme potansiyeli olduğunu vurguladı.

KISA VADEDE OYNANAKLIK BEKLENİYOR

Banka, kısa vadede bir miktar fiyat oynaklığı olabileceğini, ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını ifade etti.

ALTIN ETF’LERİNE İLGİ SÜRECEK

HSBC, “Altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasını ve özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HİSSE SENEDİ VE PERAKENDE ÜZERİNDE ETKİLER

Banka, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkilerini dengeleyebileceğini ekledi.