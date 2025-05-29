Dev yatırım bankasından kritik Türk bankaları analizi: 'Ocak ayında belirttiğimiz gibi...'

Goldman Sachs, 2025 yılının ilk çeyrek verileri ile birlikte son makroekonomik ve sektörel gelişmeleri dikkate alarak Türk bankalarına ilişkin tahminlerini revize etti.

Kuruma göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi için 2025 yılı ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek tahminleri sırasıyla yüzde 46, yüzde 39 ve yüzde 33 seviyesinde bulunuyor. 2026 yılı için öngörülen faiz oranı ise yüzde 24. Goldman Sachs, önceki tahminlerin sırasıyla yüzde 38, yüzde 33, yüzde 31 ve yüzde 21 olduğunu da hatırlattı.

Yapılan bu revizyonların, faiz indirimi sürecinin daha ileri tarihlere ötelenmesini işaret ettiğini vurgulayan banka, "Bu nedenle, artık Türk bankalarının NIM'inin 2025'te duraklamasını bekliyoruz. Ocak ayındaki notumuzda da belirttiğimiz gibi, Türk bankalarının çoğunun NIM'leri faiz indirimlerinden fayda sağlama ve faiz artışlarından zarar görme eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu.

BANKALARA YÖNELİK YENİ HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI

Goldman Sachs, bazı Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncellerken, tavsiyelerini büyük ölçüde korudu: