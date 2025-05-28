Devlet ihaleleriyle büyüdü: Cengiz Holding gözünü kamu şirketlerine dikti!

Devletten aldığı milyarlarca dolarlık ihalelerle tanınan Cengiz Holding, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde düşürmeyi planlıyor. Şirketin gelecekteki yatırım odağını bilgi ve teknoloji alanına kaydıracağı ve Türk Telekom ile TÜRKSAT gibi çoğunluğu devlete ait şirketlere yoğun ilgi gösterdiği iddia edildi.

CENGİZ HOLDİNG’İN YATIRIM STRATEJİSİNDE DEĞİŞİM

AKP döneminde üstlendiği büyük projelerle büyüyen Cengiz Holding, yatırım politikasında köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in ekonomi kulislerinden aktardığı bilgiye göre; enerji ve inşaat sektöründeki milyarlarca dolarlık altyapı projeleri yeni dönemde azalacak.

Şirket, finansmanını daha etkin kullanmak amacıyla yeni yatırımlarını bilgi ve teknoloji alanında yoğunlaştırmayı hedefliyor.

TÜRK TELEKOM VE TÜRKSAT ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, çoğunluk hisseleri Türkiye Varlık Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan Türk Telekom’un özelleştirme sürecinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden TÜRKSAT ise dördüncü mobil operatör olma hedefiyle gündemde. Cengiz Holding’in bu iki şirkete yönelik yatırım ve özelleştirme süreçlerinde aktif rol alması bekleniyor.