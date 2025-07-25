Devlet kamu işçisine teklifini geri çekti! Sendikadan sert tepki: 'Devlet sözünden vazgeçer mi?'

Ocak ayından bu yana devam eden kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Hükümet, geçtiğimiz cuma günü verdiği üçüncü zam teklifini, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17’den yüzde 24’e yükseltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sendikalarla birlikte sosyal ve ekonomik hakların da ele alınacağını duyurdu.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Hafta başından bu yana yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazken, kulislerde hükümetin teklifini geri çektiği bilgisi gündeme geldi. Son durumda, önerinin yüzde 11 + enflasyon farkı şeklinde yeniden düzenlendiği konuşuluyor.

Süreçte yaşanan bu belirsizlik, işçi kesiminde tepkiyle karşılandı. Zonguldak Maden ve Eti Maden işçileri, grev ilanlarını iş yerlerine astı. Toplu sözleşme süresi dolan diğer iş yerlerinde de benzer adımların atılması bekleniyor.

SENDİKALARDAN HÜKÜMETE GÜVEN VURGUSU

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı değerlendirmede, “Geçen hafta Bakan'dan aldığımız teklifi kamuoyuna açıkladık, üyelerimize bildirdik. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Devlet sözünden vazgeçer mi?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Yol-İş Sendikası’nın da grev hazırlığında olduğunu belirten Ağar, Başkanlar Kurulu’nun pazartesi günü toplanacağını duyurdu. “Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın” sözleriyle yaşanan belirsizliğe dikkat çekti.