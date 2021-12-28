Devlet katkısı ve asgari ücretteki 2022 yılı artışı sistemi olumlu etkiliyor

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

Bireysel emeklilik sistemi (BES) son dönemde hareketli günler geçiriyor.

Yılın ikinci yarısında başlayan ve 18 yaş altı çocukları BES’e dahil eden uygulama özellikle gönüllü BES’e katılımları artırırken 2022 yılı için devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması ve asgari ücret artışı nedeniyle bu katkının önemli ölçüde yükselmesinin de bu hareketliliğe ivme katması bekleniyor.

36 BİN LİRA OLANAĞI

Bunun yanında yılın bitmesine sayılı günler kala, brüt asgari ücret kadar toplu bir BES ödemesiyle 2021 yılıyla ilgili devlet katkısından yararlanmak olanağı da halen bulunuyor. Buna göre yıl bitmeden gönüllü BES’e katılıp, 2021 yılı için 42 bin 930 liraya ödeyenler yüzde 25 üzerinden 10 bin 732 lira devlet katkısı alabilecek. Gelecek yıl yıl ise hem asgari ücret hem devlet katkısı payının artması nedeniyle 60 bin 48 lira (brüt asgari ücret) toplu para yatıranlar bu kez 18 bin 14 lira devlet katkısı alabilecek. Güncel durum hakkında bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “18 yaş altı uygulaması BES’i olumlu etkiledi. Fon getirilerinin de yüksek olmasıyla toplu para ile sisteme giren olduğunu görüyoruz. Devlet katkısının yüzde 30’a yükseltilmesinin ise BES’e olan ilgiyi büyüttüğüne şahit oluyoruz” dedi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli de, 2022 yılıyla ilgili olarak şu hatırlatmayı yaptı: “Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sektörümüz, ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli aracı olarak, bu tür inişli çıkışlı dönemlerde gerek sağladığı fonlar gerek ekonomik değerlerin risk transferi yoluyla korunması adına önemli misyon üstleniyor.”

13.3 MİLYON KİŞİ

EGM’nin 17 Aralık tarihli verilerine göre halen gönüllü BES’te 7 milyon 67 bin 662 katılımcı bulunuyor. Katılımcı fon tutarı 233.1 milyar lira, devlet katkısı ise 23.2 milyar liraya çıktı. Otomatik BES’te ise 6 milyon 231 bin 890 çalışan var. Fon tutarı 15.8 milyar TL, devlet katkısı 758 milyon TL’ye ulaştı.

GİTAR YETENEĞİ VE HAYALLERE TEMİNAT İSTENDİ!

Dijital sigorta platformlarından Sigortam.net, “2022’ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?” başlığıyla düzenlediği sokak röportajlarıyla halkın sigortayla ilgili nabzını tuttu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre genci yaşlısı pek çok kişinin katıldığı röportajlarda manevi değerler öne çıktı. Torununu, sağlığını, yüzünü, saçlarını, en yakın arkadaşını, gitar çalışını, gelecekteki kız arkadaşını, hayat enerjisini, aklını, hayallerini ve Sezen Aksu’nun sesini sigortalatmak isteyenler oldu.

HIZLI DİJİTALLEŞMEYLE SİBER TEHDİTLER KATLANDI

Salgın sonrası iş yapış biçimlerinin hızla dijitalleşmesiyle siber tehditlerin de katlanarak arttığını, Türkiye’de de dakika başı saldırı yapıldığını belirten Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, araştırmalara göre siber saldırı kaynaklı kayıpların maliyetinin yıl sonunda 6 trilyon dolara ulaşacağını hatırlattı.

Bu kapsamda “Siber tehditlere karşı savunmasız değiliz” vurgusu yapan Beceren, bu alanda internet tarama hizmeti de veren “Dijital Güvenlik Sigortası” ile önemli bir açılımı yaptıklarını belirtti.

E-İHALELERİNDE KEFALET SENETLERİNİN ÖNÜ AÇILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan değişikliğin geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebileceğini duyurdu. SEDDK, bu kanun değişikliği sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığını belirtti.

Kuruma göre banka teminat mektuplarının muadili bu ürünle, sigortacılık sektörü üretim ve istihdama daha güçlü destek verecek.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Groupama Türkiye’nin, grup şirketleri arasında düzenlenen iki ayrı yarışmada kasko sahiplerine ücretsiz eğitim verilen “Sürüş Akademisi” ve dijital asistan “Gupi” ile birincilik ödülleri kazandığı açıklandı.

- Aksigorta’nın, müşteri odaklı yaklaşım kapsamında küresel Covid-19 salgını sonrası hayata geçirdiği “‘Önce Müşterim” ve “Online Hasar Ekspertizi” projeleriyle CX Awards’ta iki ödül kazandığı duyuruldu.

- Neova Katılım Sigorta’nın, hem pazar payını hem prim üretimini artırmak amacıyla Volkswagen Grup markalarının yetkili satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren vdf Sigorta ile işbirliğine gittiği açıklandı.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, BRG Institute ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlediği Micro MBA Programı’nın mezuniyet töreni yapıldı. 24 katılımcıya sertifika ve plaketleri verildi.

- Özlem Çetin, Marsh Türkiye Siber Risk Danışmanlığı Lideri oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu Çetin, 15 yıldır risk yönetimi ve veri güvenliği alanında çalışıyor.