Devlet Memurları Sendikası, memurların sorunlarını konuştu: ‘Alım gücü kaybı 4-5 bin lirayı bulacak’

Devlet Memurları Sendikası, memurun; hayat pahalılığı koşullarında yaşadığı sorunlara ve bu sorunlara karşı taleplerine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Ankara Kızılay’da bir kafede düzenlenen açıklamada Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz konuştu.

Sadece son 2 ay içerisinde memurlara bir enflasyon farkı çıktığını söyleyen Cengiz, “Daha kasım-aralık ayı enflasyonları var. Tahminlere baktığımızdaki rakamlar çerçevesinde yüzde 7.84 enflasyon farkı çıkacak. Memurlarımızın aralık ayı itibariyle alım gücü kayıpları aylık 4-5 bin lirayı bulacak” dedi. Cengiz, “En düşük memur maaşı 50 bin 503, ortalama memur maaşı 56 bin 774 lira... Yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın... Emekli olduğumuzda ise alacağımız ücretler de açlık sınırının oldukça altında olacak” diye konuştu.

‘GELİR ADALETSİZLİĞİNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ’

Memurun ülke büyümesinden pay almadığını belirten Cengiz, “Türkiye AB içindeki gelir adaletsizliğinde yüzde 44.8 ile birinci. Memurlar ‘Maaşınız yeterli mi?’ sorusuna yüzde 96 ‘yeterli değil’ diyor. ‘Maaşınız ne kadar olsa yeter?’ sorusuna yüzde 50’si ‘100 bin ve üstü’ diyor. ‘Krediniz var mı?’ sorusuna yüzde 73 ‘evet’ diyor. ‘Kredinizi ne için çektiniz?’ sorusuna yüzde 52 ‘borcumu ödemek’ için diyor. Borcunu borçla kapatıyor. Memurlarımızın yüzde 14’ü bugüne kadar icra ile karşılaştığını söylüyor” dedi.

‘KİRA YARDIMI İSTİYORUZ’

2014 yılında insanların yüzde 61’inin kendi evinde oturduğunu, 2024’te bunun yüzde 56’ya indiğini ve bu inişin sürdüğünü ifade eden Cengiz, “Türkiye’de 3+1 dairenin kira ortalaması 24 bin 923 lira... 50 bin lira alan bir devlet memurunu ortalama 33 bin lira kirası olan Muğla’ya atarsanız bu insan maaşının yüzde 60’ını kiraya verecek. Bu yüzden kira yardımı istiyoruz” diye konuştu. Basın emekçilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Cengiz, “Emeğin, alın terinin karşılığı özel sektörde de kamuda da karşılık bulmalı. Herkes insanca yaşam koşullarına kavuşmalı. Sizler, bizlere destek veriyorsunuz. Bizler yetkili olduğumuzda sizlerin de o masalarda sesi, sözü olacağız” dedi.